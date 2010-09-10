Сколько стоит Е=МС2.
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Сколько стоит Е=МС2.
Очень часто встречающееся на форумах.
Приведите примеры. За всю историю человечества ни один учёный не отдал свои деньги кому либо, кроме как бывшим жёнам или же детям. Все они были нищими, т.к. наука отнимает очень много времени - десятилетия. Поэтому даже не занимаясь библиографией можно смело утверждать о том, что учёные нуждались в деньгах и не могли заниматься благотворительностью.
С чего вдруг учёный должен работать за идею? Вы сами так решили или сделали вывод на основе логики или здравого смысла? Может выдаёте собственную надобность за общественную необходимость? Дескать учись школьник и студент на отлично и станешь нищим. Хочет того учёный или же нет он обязан быть богаче всех окружающих, что бы все видели кто истинный лидер и кому можно доверять. Что бы понимали свои перспективы и окружающих, знали как этого добиться. Что бы не слова, а дело служили тому свидетельством: самый большой дом и самая крутая машина, многочисленная охрана и козыряние должностных лиц, владение всеми институтами и частными школами или же даже и созданными с нуля промышленными предприятиями, миллиарды наличности. Любой отъезд или перемещение должны вызывать как простое любопытство, так и зависть окружающих. Любое действие с деньгами или недвижимостью как признак необходимых действий, многочисленные обсуждения прессы...
. Добавлю, что не только провокаторы-модераторы подобным образом разглагольствуют, но и высшие должностные лица. Стонет в прямом эфире: "К сожалению учёные живут бедно. Кто хочет заниматься наукой - пожалуйста, а кому нужны деньги, то это бизнес" (любитель часиков Appl - вычитал на мусорском форуме в виде загадки при регистрации, где меня тут же, естественно, заблокировали). Другие рассуждают о росте духовности у учёных, которые из-за этого перестают нуждаться в деньгах. О чём тут думать кроме как о том, что все мы вышли из СССР и в условиях тоталитаризма ни когда не думали собственной головой. А направляющая и всех под работягу подравнивающая КПСС так же боялась и ненавидела учёных, как и практикующий выборы за деньги "демократический" капитализм.
Джонтльменченко капитан провокатор писал(а):
Стоит упомянуть о том, что нобелевскую премию ученые как правило тратят на благотворительность. Я не сказал, что ученый должен отказываться от презентов, я сказал, что он не стремится к власти и работает за идею.
Приведите примеры. За всю историю человечества ни один учёный не отдал свои деньги кому либо, кроме как бывшим жёнам или же детям. Все они были нищими, т.к. наука отнимает очень много времени - десятилетия. Поэтому даже не занимаясь библиографией можно смело утверждать о том, что учёные нуждались в деньгах и не могли заниматься благотворительностью.
С чего вдруг учёный должен работать за идею? Вы сами так решили или сделали вывод на основе логики или здравого смысла? Может выдаёте собственную надобность за общественную необходимость? Дескать учись школьник и студент на отлично и станешь нищим. Хочет того учёный или же нет он обязан быть богаче всех окружающих, что бы все видели кто истинный лидер и кому можно доверять. Что бы понимали свои перспективы и окружающих, знали как этого добиться. Что бы не слова, а дело служили тому свидетельством: самый большой дом и самая крутая машина, многочисленная охрана и козыряние должностных лиц, владение всеми институтами и частными школами или же даже и созданными с нуля промышленными предприятиями, миллиарды наличности. Любой отъезд или перемещение должны вызывать как простое любопытство, так и зависть окружающих. Любое действие с деньгами или недвижимостью как признак необходимых действий, многочисленные обсуждения прессы...
. Добавлю, что не только провокаторы-модераторы подобным образом разглагольствуют, но и высшие должностные лица. Стонет в прямом эфире: "К сожалению учёные живут бедно. Кто хочет заниматься наукой - пожалуйста, а кому нужны деньги, то это бизнес" (любитель часиков Appl - вычитал на мусорском форуме в виде загадки при регистрации, где меня тут же, естественно, заблокировали). Другие рассуждают о росте духовности у учёных, которые из-за этого перестают нуждаться в деньгах. О чём тут думать кроме как о том, что все мы вышли из СССР и в условиях тоталитаризма ни когда не думали собственной головой. А направляющая и всех под работягу подравнивающая КПСС так же боялась и ненавидела учёных, как и практикующий выборы за деньги "демократический" капитализм.
Re: Сколько стоит Е=МС2.
Но за 100 тыс руб/мес надо выдать на гора что-нибудь полезное. 100 000 пожизненно дают.
Встреча с Прохоровым дала понять многое. АН СССР часто руководила министерствами,но сама но гора ничего не выдавала. Академики из отраслевых НИИ и КБ выдавали многое. Туполев - самолеты,Камов- вертолеты,другой - корабли. Пришлось жить при так называемом тоталитаризме. Но обеспечили плазменный телевизор, поднять моторесурс авиационного двигателя с 500 моточасов до 2000, вертикальность Останкинской телевышки с помощью лазера,систему поджига дуговых ламп и многое.другое. Да фазированная антенная решетка еще. Без собственной головы это не сделаешь. Потом этой голове Свидетельство на изобретение,десятки рацпредложений и выплаты по ним как цена Москвича.КПСС тут не при чем. Ведь в 1964г выдано свидетельство на изобретение в СССР мобильной связи. Стандарта цветного телевидения. При КПСС.
Встреча с Прохоровым дала понять многое. АН СССР часто руководила министерствами,но сама но гора ничего не выдавала. Академики из отраслевых НИИ и КБ выдавали многое. Туполев - самолеты,Камов- вертолеты,другой - корабли. Пришлось жить при так называемом тоталитаризме. Но обеспечили плазменный телевизор, поднять моторесурс авиационного двигателя с 500 моточасов до 2000, вертикальность Останкинской телевышки с помощью лазера,систему поджига дуговых ламп и многое.другое. Да фазированная антенная решетка еще. Без собственной головы это не сделаешь. Потом этой голове Свидетельство на изобретение,десятки рацпредложений и выплаты по ним как цена Москвича.КПСС тут не при чем. Ведь в 1964г выдано свидетельство на изобретение в СССР мобильной связи. Стандарта цветного телевидения. При КПСС.
Re: Сколько стоит Е=МС2.
disman3 писал(а):4 декабря 2014 года российский миллиардер Алишер Усманов на нью-йоркском аукционе Christie’s приобрёл за 4,1 миллиона долларов нобелевскую медаль Джеймса Дью́и Уо́тсона, который открыл структуру ДНК ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Уотсон,_Джеймс ). Позже вернул её учёному. Очень смешно! Ни чего не умеющий делать головой или руками проявляет благотворительность к гению. Вот тут вариант купить косметологический лазер: https://mstol.ru/kosmetologicheskie-apparaty/lazery/. А что бы было, если бы Эйнштейн начал бы артачиться и требовать абсолютно законного вознаграждения за свои открытия. Во-первых он был эмигрантом и въехал в страну на определённых условиях соблюдения "правил игры" другого государства. Подобное практикуется практически везде. Из родного общества выпирают, а "добрые люди" тут же предлагают переехать и пожить по-человечески. Таким образом не только уничтожается политик, что выгодно абсолютно всем сторонам, но и становится невозможным претендовать извлекать прибыли из своего творчества продажей лицензий для ВУЗов и школ. Во-вторых, в "научных кругах" существует целый штат высокооплачиваемых прибздёжников: профессоров и докторов наук с их грандами и "исследовательскими лабораториями" за счёт средств налогоплательщиков. Любое открытие либо переделывается на свой самобытный манер "что и родная мать не узнает", либо нагло отрицаться. Вместо Е=МС2 неким Пупкиным совместно с Хрюшкиным будет введено что-то типа "коэффициента", приблизительно равного скорости света! Несложно угадать, что "держаться"" сие изобретение будет не один десяток лет. Через 40-50 "сдадутся" и начнут "поднимать Эйнштейна", не платя ни гроша в расчёте на "уже можно", да и закон с "политиками" и судом ведь наши! Да и кто он такой - клерк, что бы спорить с НАМИ. В крайнем случае, если учёный уже успел "приобрести вес", то можно втянуть в криминал или же "убить при ограблении", инсценируя несчастный случай.
Племянник курьера, получившего от Эйнштейна записку вместо чаевых, продал ее за $1,5 миллиона. Эйнштейн написал в ней, что достижение долгожданной цели не гарантирует счастье ( https://www.bbc.com/russian/news-41749325 ). Почему же такие деньги за клочок бумаги? Это доказательство пребывания гения в Японии с лекциями. То есть свидетельство того, что учёный не возражает на кражу своей интеллектуальной собственности путём преподавания по всему миру. Сначала купите лицензию, а потом зовите в гости на посиделки - это должно быть основой каких либо отношений!
прекрасная информация
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