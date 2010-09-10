Сообщение Петька » Сегодня, 07:30

Подскажите, те крема, что рекламируют как для женщин, от усталости, варикоза и пр. подходят мужчинам? Сори если глупый вопрос, просто думаю, может чем отличаются, почему-то именно ледям их рекламируют)