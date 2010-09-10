Женские крема для ног от усталости

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Женские крема для ног от усталости

Сообщение Петька » Вчера, 07:30

Подскажите, те крема, что рекламируют как для женщин, от усталости, варикоза и пр. подходят мужчинам? Сори если глупый вопрос, просто думаю, может чем отличаются, почему-то именно ледям их рекламируют)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Женские крема для ног от усталости

Сообщение Мэри » Сегодня, 13:15

А почему нет, существенной разницы в ногах мужчины и женщины нет, просто женщины чаще сталкиваются вот и все :) Венолайф лучше всего помогает, там действующие вещества хорошие и их несколько. А что именно у вас с ногами?
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