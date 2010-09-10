Женские крема для ног от усталости
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Женские крема для ног от усталости
Подскажите, те крема, что рекламируют как для женщин, от усталости, варикоза и пр. подходят мужчинам? Сори если глупый вопрос, просто думаю, может чем отличаются, почему-то именно ледям их рекламируют)
Re: Женские крема для ног от усталости
А почему нет, существенной разницы в ногах мужчины и женщины нет, просто женщины чаще сталкиваются вот и все Венолайф лучше всего помогает, там действующие вещества хорошие и их несколько. А что именно у вас с ногами?
Re: Женские крема для ног от усталости
Написал в названии темы, очень сильно стали уставать, потому что сейчас по работе весь день на ногах, а от жары еще больше устают, вечером прихожу и умираю. А что за дейвствующие вещества, если можно в 2 словах.
Re: Женские крема для ног от усталости
Там гепарин от воспалений, тромбов, для кровообращения. Троксерутин от застоев в венах, отеков, для капилляров и пр. Декспантенол не помню точно, но вроде бы для регенерации тканей. Кстати Венолайф подешевле по сравнению с подобными.
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