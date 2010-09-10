Сообщение Мэри » 23 июл 2018, 13:15

А почему нет, существенной разницы в ногах мужчины и женщины нет, просто женщины чаще сталкиваются вот и всеВенолайф лучше всего помогает, там действующие вещества хорошие и их несколько. А что именно у вас с ногами?