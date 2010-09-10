Женские крема для ног от усталости

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Женские крема для ног от усталости

Сообщение Петька » 22 июл 2018, 07:30

Подскажите, те крема, что рекламируют как для женщин, от усталости, варикоза и пр. подходят мужчинам? Сори если глупый вопрос, просто думаю, может чем отличаются, почему-то именно ледям их рекламируют)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Женские крема для ног от усталости

Сообщение Мэри » 23 июл 2018, 13:15

А почему нет, существенной разницы в ногах мужчины и женщины нет, просто женщины чаще сталкиваются вот и все :) Венолайф лучше всего помогает, там действующие вещества хорошие и их несколько. А что именно у вас с ногами?
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Женские крема для ног от усталости

Сообщение Петька » 24 июл 2018, 12:55

Написал в названии темы, очень сильно стали уставать, потому что сейчас по работе весь день на ногах, а от жары еще больше устают, вечером прихожу и умираю. А что за дейвствующие вещества, если можно в 2 словах.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Женские крема для ног от усталости

Сообщение Мэри » 24 июл 2018, 14:58

Там гепарин от воспалений, тромбов, для кровообращения. Троксерутин от застоев в венах, отеков, для капилляров и пр. Декспантенол не помню точно, но вроде бы для регенерации тканей. Кстати Венолайф подешевле по сравнению с подобными.
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Женские крема для ног от усталости

Сообщение Вероника Климова » 24 июл 2018, 18:01

Не пробовала такие никогда
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Женские крема для ног от усталости

Сообщение Петька » 27 авг 2018, 11:15

Мэри, спасибо, все помогает хорошо))
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Женские крема для ног от усталости

Сообщение Надежда 79 » 24 окт 2018, 13:54

не думаю, что есть такие крема
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Женские крема для ног от усталости

Сообщение Изаура » Сегодня, 12:48

Петька писал(а):Подскажите, те крема, что рекламируют как для женщин, от усталости, варикоза и пр. подходят мужчинам? Сори если глупый вопрос, просто думаю, может чем отличаются, почему-то именно ледям их рекламируют)

Ну просто мужчины сами по себе не склонны к таким заболеваниям. Когда-то читала в журнале что варикоз это в основном женская болезнь и у мужчин она возникает крайне редко, а если и возникает, то уже в старости. Зато они больше нас склонны к артриту и артрозу (воспалению суставов). Вот взять хотя-бы моего мужа. Всего 40 лет, а уже покупаем ему тут каждый месяц Артропант для суставов, хоть и спортом занимается регулярно...
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