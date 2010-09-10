Сообщение Maulisa » Сегодня, 13:15

Мне понравился крем Нормавен, хотя если честно я не такой знаток этих кремов, но беременная подруга просто в восторге от него. Продается не в каждой аптеке. Иногда производитель рассылает бесплатно пробники (так мы с этим кремом и познакомились).

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