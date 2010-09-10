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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 26 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Инвестиции Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 10:27 Я один раз в жизни брал микрокредит и то для работы. Пару лет назад решил инвестировать в игровые автоматы http://igrovyesloty.win так как другой перспективной работы для себя я просто не видел! Кто еще встречал этот сайт, как вам, не пытались поиграть на деньги? Вернуться к началу

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