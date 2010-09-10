Инвестиции

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Инвестиции

Сообщение Hijid » Сегодня, 10:27

Я один раз в жизни брал микрокредит и то для работы. Пару лет назад решил инвестировать в игровые автоматы http://igrovyesloty.win так как другой перспективной работы для себя я просто не видел! Кто еще встречал этот сайт, как вам, не пытались поиграть на деньги?
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