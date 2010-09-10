Инвестиции
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Инвестиции
Я один раз в жизни брал микрокредит и то для работы. Пару лет назад решил инвестировать в игровые автоматы http://igrovyesloty.win так как другой перспективной работы для себя я просто не видел! Кто еще встречал этот сайт, как вам, не пытались поиграть на деньги?
Re: Инвестиции
Все правильно, если есть лишние деньги их нужно заставить работать, зачем будут лежать мертвым грузом. Вариантов для инвестиций много, можно просто в банк положить, покупка земли, недвижимости, хорошие инвестиции. Я не буду Вам все варианты описывать, почитайте, вот отличная статья на эту тему Куда вложить 1000000 (миллион) рублей чтобы заработать без риска https://delatdelo.com/spravochnik/investicii/kuda-vlozhit-1000000-rublej-chtoby-zarabotat.html .
Только не забывайте, что в каждой инвестиции есть доля риска, где-то больше, где-то меньше, поэтому все нужно продумать, просчитать, что-бы потом не жалеть об этом!
Только не забывайте, что в каждой инвестиции есть доля риска, где-то больше, где-то меньше, поэтому все нужно продумать, просчитать, что-бы потом не жалеть об этом!
2 сообщения • Страница 1 из 1
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