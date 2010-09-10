Проезд на грузовых поездах
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Проезд на грузовых поездах
Есть кто из Рязани и области кто так ездит?
Re: Проезд на грузовых поездах
А какой смысл? В принципе же на пассажирских поездах лучше ездить.
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