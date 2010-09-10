Проезд на грузовых поездах

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Fcc
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 13:45

Проезд на грузовых поездах

Сообщение Fcc » 31 июл 2018, 13:50

Есть кто из Рязани и области кто так ездит?
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Проезд на грузовых поездах

Сообщение Изаура » 11 апр 2019, 00:20

А какой смысл? В принципе же на пассажирских поездах лучше ездить.
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Fcc
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 13:45

Re: Проезд на грузовых поездах

Сообщение Fcc » Сегодня, 21:17

На пассажирских поездах комфортнее и быстрее, спору нет. А на грузовых для развлечения.
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