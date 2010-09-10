Сообщение Fcc » 37 минут назад

2 недели назад ездил в порожнем крытом вагоне в Мичуринск до станции Кочетовка I. В поезд залез в Рязани рядом с М5 Молл. Там иногда грузовые поезда останавливаются для пропуска пассажирских поездов с Рязани II. Поезд отправился с перегона в 10:55, доехал за 3 ч 30 мин. В обратном направлении тоже ехал на грузовом поезде в крытом вагоне. Прибыл в Рязань в 20:00. Причем поезд остановился примерно там же где я и залез. Видимо из-за занятости путей в Рыбном. Приоритет приема отдается поездам с Куйбышевской железной дороги. Проехал 418 км бесплатно и без предъявления документов удостоверяющих личность.