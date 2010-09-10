Проезд на грузовых поездах
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Проезд на грузовых поездах
Есть кто из Рязани и области кто так ездит?
Re: Проезд на грузовых поездах
А какой смысл? В принципе же на пассажирских поездах лучше ездить.
Re: Проезд на грузовых поездах
На пассажирских поездах комфортнее и быстрее, спору нет. А на грузовых для развлечения.
Re: Проезд на грузовых поездах
2 недели назад ездил в порожнем крытом вагоне в Мичуринск до станции Кочетовка I. В поезд залез в Рязани рядом с М5 Молл. Там иногда грузовые поезда останавливаются для пропуска пассажирских поездов с Рязани II. Поезд отправился с перегона в 10:55, доехал за 3 ч 30 мин. В обратном направлении тоже ехал на грузовом поезде в крытом вагоне. Прибыл в Рязань в 20:00. Причем поезд остановился примерно там же где я и залез. Видимо из-за занятости путей в Рыбном. Приоритет приема отдается поездам с Куйбышевской железной дороги. Проехал 418 км бесплатно и без предъявления документов удостоверяющих личность.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей