Винтовой компрессор.
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Винтовой компрессор.
Всем привет. Нужен винтовой компрессор. В инете нашел сайт «ЗЕЛКО ГРУП»: http://zelko.ua/kompressornaya-tehnika/ ... ompressory , которая предлагает винтовые компрессоры , на мой взгляд по довольно умеренным ценам. А вы как думаете , стоит ли здесь покупать или есть другие предложения
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