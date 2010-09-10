Винтовой компрессор.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Винтовой компрессор.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:13

Всем привет. Нужен винтовой компрессор. В инете нашел сайт «ЗЕЛКО ГРУП»: http://zelko.ua/kompressornaya-tehnika/ ... ompressory , которая предлагает винтовые компрессоры , на мой взгляд по довольно умеренным ценам. А вы как думаете , стоит ли здесь покупать или есть другие предложения
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