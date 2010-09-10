Установка памятника

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Установка памятника

Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:42

Сколько раз убеждаюсь что не стоит экономить. Установили год назад памятник на могиле и он треснул. Фирма отказывается делать ремонт, ссылаясь на местность, что то типа подземные воды и нестабильная поверхность. Хотим заказать новый памятник. Памятник в этой конторе будем заказывать https://www.stoun.ru/ Но на этот раз сделать сначала фундамент а потом уже сам памятник установить. Это правильный порядок действий? Если кто сталкивался посоветуйте как лучше поступить. Или фундамент не вариант, спасибо за ответы
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