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vorog58 Гость RZN.info Сообщения: 60 Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18 Установка памятника Цитата Сообщение vorog58 » 03 авг 2018, 10:42 Сколько раз убеждаюсь что не стоит экономить. Установили год назад памятник на могиле и он треснул. Фирма отказывается делать ремонт, ссылаясь на местность, что то типа подземные воды и нестабильная поверхность. Хотим заказать новый памятник. Памятник в этой конторе будем заказывать https://www.stoun.ru/ Но на этот раз сделать сначала фундамент а потом уже сам памятник установить. Это правильный порядок действий? Если кто сталкивался посоветуйте как лучше поступить. Или фундамент не вариант, спасибо за ответы Вернуться к началу

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