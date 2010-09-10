Интим услуги
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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Re: Интим услуги
Лучше найдите себе нормальную порядочную девушку, ведь привыкнете к проститутками тогда уже обычная девушка не будет вас удовлетворять (это доказано психологами). Ну а если пока нет девушки, то посмотрите тут https://pornokol.net/tolstushki/ порно и снимите напряжение. А девушка точно найдется. сейчас есть очень много умных и красивых барышень
Re: Интим услуги
Откуда вы берете столько денег, что бы регулярно наведываться в подобные места? Не проще ли посетить нечто подобное , что бы доставить себе удовольствие самым простым путем? Да еще и не заплатить за это ни цента! Вот где выгода
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Интим услуги
Я тоже зачастую бывает пользуюсь услугами путан местных. В смоленске их можно найти на сайте http://smolensk.rus-putana.info/ и хорошенько развлечься, советую обратить внимание всем, у кого давно не было взбучки в постели.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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