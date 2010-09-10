Справка о несудимости

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Справка о несудимости

Сообщение vorog58 » 29 минут назад

Со мной произошла казусная история. Стал оформлять в банке кредит. И мне отказали. Стал разбираться . Оказывается мой однофамилец , и даже совпали все мои данные , сидел в тюрьме. Хорошо один мой знакомый порекомендовал куда надо обратиться: http://salex-lcc.com.ua/ru/spravka-o-nesudimosti.html Где после проверки , мне выдали справку о несудимости. И справедливость восторжествовала.
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