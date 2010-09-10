Справка о несудимости

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Справка о несудимости

Сообщение vorog58 » Сегодня, 11:28

Со мной произошла казусная история. Стал оформлять в банке кредит. И мне отказали. Стал разбираться . Оказывается мой однофамилец , и даже совпали все мои данные , сидел в тюрьме. Хорошо один мой знакомый порекомендовал куда надо обратиться: http://salex-lcc.com.ua/ru/spravka-o-nesudimosti.html Где после проверки , мне выдали справку о несудимости. И справедливость восторжествовала.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11295
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Справка о несудимости

Сообщение UNCLE1911 » 35 минут назад

vorog58 писал(а):Со мной произошла казусная история. Стал оформлять в банке кредит. И мне отказали. Стал разбираться . Оказывается мой однофамилец , и даже совпали все мои данные , сидел в тюрьме. Хорошо один мой знакомый порекомендовал куда надо обратиться: http://salex-lcc.com.ua/ru/spravka-o-nesudimosti.html Где после проверки , мне выдали справку о несудимости. И справедливость восторжествовала.

Пиз..шь, падаль рекламная.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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