Справка о несудимости

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11316
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Справка о несудимости

Сообщение UNCLE1911 » 16 авг 2018, 22:53

vorog58 писал(а):Со мной произошла казусная история. Стал оформлять в банке кредит. И мне отказали. Стал разбираться . Оказывается мой однофамилец , и даже совпали все мои данные , сидел в тюрьме. Хорошо один мой знакомый порекомендовал куда надо обратиться: http://salex-lcc.com.ua/ru/spravka-o-nesudimosti.html Где после проверки , мне выдали справку о несудимости. И справедливость восторжествовала.

Пиз..шь, падаль рекламная.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Справка о несудимости

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 12:24

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