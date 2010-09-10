Ford Crown Victoria

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Ford Crown Victoria

Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 05:02

Вот такой агрегат приезжал к нам на день города! Стало интересно, сколько стоит такая машина и как тяжело её приобрести?

Изображение

Конечно эта наверно самая крутая и известная полицейская машина в мире. Многие подходили к ней фоткались, а кто-то даже не заметил её среди современных иномарок. Жалко что на фотографии размыт задний фон.

оригинал фото

Сильно бросаются в глаза, колёса и покрышки на них можно спокойно скользить на поворотах. По высоте она намного ниже наших отечественных машин, хотелось посидеть внутри.

Откуда она приехала к нам не известно!
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