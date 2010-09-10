Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.



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Hijid Гость RZN.info Сообщения: 32 Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11 Годовщина Цитата Сообщение Hijid » Сегодня, 08:42 У нас с женой в сентябре годовщина свадьбы. Недавно мне невероятно провезло - я выиграл много денег на http://novyeigrovyeavtomaty777.party/mg_somuchcandy . Хочу отправиться с любимой на отдых за границу. Какую страну посоветуете посетить (кроме Парижа и Турции)? Вернуться к началу

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