Годовщина

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Годовщина

Сообщение Hijid » Сегодня, 08:42

У нас с женой в сентябре годовщина свадьбы. Недавно мне невероятно провезло - я выиграл много денег на http://novyeigrovyeavtomaty777.party/mg_somuchcandy . Хочу отправиться с любимой на отдых за границу. Какую страну посоветуете посетить (кроме Парижа и Турции)?
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