Годовщина
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Годовщина
У нас с женой в сентябре годовщина свадьбы. Недавно мне невероятно провезло - я выиграл много денег на http://novyeigrovyeavtomaty777.party/mg_somuchcandy . Хочу отправиться с любимой на отдых за границу. Какую страну посоветуете посетить (кроме Парижа и Турции)?
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