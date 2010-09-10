Сообщение amelina » 31 авг 2018, 22:20

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Закуска из баклажанов (на зиму)

Закуска из кабачков "Татарская песня" (заготовка на зиму)

Вкусная и полезная холодная закуска из баклажанов и помидоров, которую можно заготовить на зиму, потратив минимум времени и сил.ПродуктыБаклажаны - 1 кгЛук репчатый - 500 гПомидоры красные сочные - 600 гМасло растительное - 100 млСоль - 1 ст. л.Перец черный молотый - 1 ч. л.Перед тем, как начать приготовление закуски из баклажанов на зиму, необходимо подготовить все продукты.Как приготовить закуску из баклажанов на зиму:Баклажаны хорошо вымыть, отрезать кончики и нарезать мелкими кубиками.На сковороду вылить примерно половину растительного масла, хорошо разогреть его. Выложить на сковороду баклажаны.Обжарить до получения золотистого цвета.Лук почистить, мелко нарезать ножом.Обжарить на растительном масле до нежно-золотистого цвета.Помидоры также мелко порезать и обжарить на растительном масле.Все обжаренные овощи сложить в одну емкость. Посолить, поперчить и перемешать. Довести до кипения.Удобно варку обжаренных овощей производить в мультиварке: установить режим «варка» и время 15 минут.Разложить горячую овощную смесь по стерилизованным банкам.Накрыть крышками и поставить в духовку на 40 минут.После этого банки закатать.Закуска из баклажанов на зиму готова.Хранить холодную закуску из баклажанов в прохладном месте всю зиму.Лето обещает быть урожайным – решили подготовиться! Будем пробовать новые, интересные рецепты заготовок на зиму. Сегодня рецепт-песня - салат-закуска "Татарская песня" из кабачков. Эти кабачки покорили простотой приготовления и, конечно, вкусом! Кисло-сладкий соус и плотные брусочки кабачка делают эту заготовку гвоздем стола! Готовьте, не пожалеете!ПродуктыКабачки (без кожуры и семян) - 2 кгПерец сладкий - 2 шт.Морковь - 1 шт.Яблоко - 1-2 шт.Лук репчатый - 1-2 шт.Чеснок - 4-5 зубчиковПерец острый свежий - 1-2 шт.Томатная паста - 70 гСахар - 140 гМасло растительное - 70 млСоль - 30 гУксус (9%) - 100 млПодготавливаем все продукты. Овощи и яблоки хорошо моем.Как приготовить закуску из кабачков на зиму:Перцы освобождаем от семян и произвольно нарезаем. Все остальные овощи, кроме кабачков, и яблоки нарезаем так же.Измельчаем нарезанные овощи и яблоки удобным для вас способом: на терке, в блендере или с помощью мясорубки.Я измельчила все в блендере с насадкой "терка" за несколько секунд.Разогреваем масло и отправляем туда овощную смесь. Сразу добавляем томатную пасту. Туда же отправляем соль и сахар, но я сразу все не добавляла, чтобы иметь возможность в конце скорректировать количество на свой вкус.Хорошо все перемешиваем и тушим 15-20 минут. Как закипит, убавляем огонь, чтобы овощная смесь еле-еле кипела.За это время кабачки очищаем от кожуры и нарезаем небольшими брусочками. Если кабачки большие (старые), удалите семена.Через 15 минут пробуем: если морковь с легкой хрустинкой - самое время добавлять кабачки. Перемешиваем, доводим до кипения и варим еще 20 минут.Обязательно попробуйте на соль, сахар. Ориентируйтесь на свой вкус. Когда 20 минут пройдут, вливаем уксус, аккуратно перемешиваем (не вдыхайте пары) и варим еще минут 15.Заготовка из кабачков на зиму готова! Раскладываем кабачки "Татарская песня" в подготовленные стерилизованные баночки, слегка придавливая ложкой.Из указанного количества продуктов у меня получилось 5 баночек по 350 мл.Как и обычной консервации, даем кабачкам в банках медленно остыть под одеялом. Одну баночку (полностью остывшую) попробовали - это песня! Очень вкусно, поверьте на слово или проверьте сами! Готовится легко!