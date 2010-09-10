Запасы на зиму
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Запасы на зиму
Собираем коллекцию заготовки на зиму.
Закуска из баклажанов (на зиму)
Вкусная и полезная холодная закуска из баклажанов и помидоров, которую можно заготовить на зиму, потратив минимум времени и сил.
Продукты
Баклажаны - 1 кг
Лук репчатый - 500 г
Помидоры красные сочные - 600 г
Масло растительное - 100 мл
Соль - 1 ст. л.
Перец черный молотый - 1 ч. л.
Перед тем, как начать приготовление закуски из баклажанов на зиму, необходимо подготовить все продукты.
Как приготовить закуску из баклажанов на зиму:
Баклажаны хорошо вымыть, отрезать кончики и нарезать мелкими кубиками.
На сковороду вылить примерно половину растительного масла, хорошо разогреть его. Выложить на сковороду баклажаны.
Обжарить до получения золотистого цвета.
Лук почистить, мелко нарезать ножом.
Обжарить на растительном масле до нежно-золотистого цвета.
Помидоры также мелко порезать и обжарить на растительном масле.
Все обжаренные овощи сложить в одну емкость. Посолить, поперчить и перемешать. Довести до кипения.
Удобно варку обжаренных овощей производить в мультиварке: установить режим «варка» и время 15 минут.
Разложить горячую овощную смесь по стерилизованным банкам.
Накрыть крышками и поставить в духовку на 40 минут.
После этого банки закатать.
Закуска из баклажанов на зиму готова.
Хранить холодную закуску из баклажанов в прохладном месте всю зиму.
Закуска из кабачков "Татарская песня" (заготовка на зиму)
Лето обещает быть урожайным – решили подготовиться! Будем пробовать новые, интересные рецепты заготовок на зиму. Сегодня рецепт-песня - салат-закуска "Татарская песня" из кабачков. Эти кабачки покорили простотой приготовления и, конечно, вкусом! Кисло-сладкий соус и плотные брусочки кабачка делают эту заготовку гвоздем стола! Готовьте, не пожалеете!
Продукты
Кабачки (без кожуры и семян) - 2 кг
Перец сладкий - 2 шт.
Морковь - 1 шт.
Яблоко - 1-2 шт.
Лук репчатый - 1-2 шт.
Чеснок - 4-5 зубчиков
Перец острый свежий - 1-2 шт.
Томатная паста - 70 г
Сахар - 140 г
Масло растительное - 70 мл
Соль - 30 г
Уксус (9%) - 100 мл
Подготавливаем все продукты. Овощи и яблоки хорошо моем.
Как приготовить закуску из кабачков на зиму:
Перцы освобождаем от семян и произвольно нарезаем. Все остальные овощи, кроме кабачков, и яблоки нарезаем так же.
Измельчаем нарезанные овощи и яблоки удобным для вас способом: на терке, в блендере или с помощью мясорубки.
Я измельчила все в блендере с насадкой "терка" за несколько секунд.
Разогреваем масло и отправляем туда овощную смесь. Сразу добавляем томатную пасту. Туда же отправляем соль и сахар, но я сразу все не добавляла, чтобы иметь возможность в конце скорректировать количество на свой вкус.
Хорошо все перемешиваем и тушим 15-20 минут. Как закипит, убавляем огонь, чтобы овощная смесь еле-еле кипела.
За это время кабачки очищаем от кожуры и нарезаем небольшими брусочками. Если кабачки большие (старые), удалите семена.
Через 15 минут пробуем: если морковь с легкой хрустинкой - самое время добавлять кабачки. Перемешиваем, доводим до кипения и варим еще 20 минут.
Обязательно попробуйте на соль, сахар. Ориентируйтесь на свой вкус. Когда 20 минут пройдут, вливаем уксус, аккуратно перемешиваем (не вдыхайте пары) и варим еще минут 15.
Заготовка из кабачков на зиму готова! Раскладываем кабачки "Татарская песня" в подготовленные стерилизованные баночки, слегка придавливая ложкой.
Из указанного количества продуктов у меня получилось 5 баночек по 350 мл.
Как и обычной консервации, даем кабачкам в банках медленно остыть под одеялом. Одну баночку (полностью остывшую) попробовали - это песня! Очень вкусно, поверьте на слово или проверьте сами! Готовится легко!
Закуска из баклажанов (на зиму)
Вкусная и полезная холодная закуска из баклажанов и помидоров, которую можно заготовить на зиму, потратив минимум времени и сил.
Продукты
Баклажаны - 1 кг
Лук репчатый - 500 г
Помидоры красные сочные - 600 г
Масло растительное - 100 мл
Соль - 1 ст. л.
Перец черный молотый - 1 ч. л.
Перед тем, как начать приготовление закуски из баклажанов на зиму, необходимо подготовить все продукты.
Как приготовить закуску из баклажанов на зиму:
Баклажаны хорошо вымыть, отрезать кончики и нарезать мелкими кубиками.
На сковороду вылить примерно половину растительного масла, хорошо разогреть его. Выложить на сковороду баклажаны.
Обжарить до получения золотистого цвета.
Лук почистить, мелко нарезать ножом.
Обжарить на растительном масле до нежно-золотистого цвета.
Помидоры также мелко порезать и обжарить на растительном масле.
Все обжаренные овощи сложить в одну емкость. Посолить, поперчить и перемешать. Довести до кипения.
Удобно варку обжаренных овощей производить в мультиварке: установить режим «варка» и время 15 минут.
Разложить горячую овощную смесь по стерилизованным банкам.
Накрыть крышками и поставить в духовку на 40 минут.
После этого банки закатать.
Закуска из баклажанов на зиму готова.
Хранить холодную закуску из баклажанов в прохладном месте всю зиму.
Закуска из кабачков "Татарская песня" (заготовка на зиму)
Лето обещает быть урожайным – решили подготовиться! Будем пробовать новые, интересные рецепты заготовок на зиму. Сегодня рецепт-песня - салат-закуска "Татарская песня" из кабачков. Эти кабачки покорили простотой приготовления и, конечно, вкусом! Кисло-сладкий соус и плотные брусочки кабачка делают эту заготовку гвоздем стола! Готовьте, не пожалеете!
Продукты
Кабачки (без кожуры и семян) - 2 кг
Перец сладкий - 2 шт.
Морковь - 1 шт.
Яблоко - 1-2 шт.
Лук репчатый - 1-2 шт.
Чеснок - 4-5 зубчиков
Перец острый свежий - 1-2 шт.
Томатная паста - 70 г
Сахар - 140 г
Масло растительное - 70 мл
Соль - 30 г
Уксус (9%) - 100 мл
Подготавливаем все продукты. Овощи и яблоки хорошо моем.
Как приготовить закуску из кабачков на зиму:
Перцы освобождаем от семян и произвольно нарезаем. Все остальные овощи, кроме кабачков, и яблоки нарезаем так же.
Измельчаем нарезанные овощи и яблоки удобным для вас способом: на терке, в блендере или с помощью мясорубки.
Я измельчила все в блендере с насадкой "терка" за несколько секунд.
Разогреваем масло и отправляем туда овощную смесь. Сразу добавляем томатную пасту. Туда же отправляем соль и сахар, но я сразу все не добавляла, чтобы иметь возможность в конце скорректировать количество на свой вкус.
Хорошо все перемешиваем и тушим 15-20 минут. Как закипит, убавляем огонь, чтобы овощная смесь еле-еле кипела.
За это время кабачки очищаем от кожуры и нарезаем небольшими брусочками. Если кабачки большие (старые), удалите семена.
Через 15 минут пробуем: если морковь с легкой хрустинкой - самое время добавлять кабачки. Перемешиваем, доводим до кипения и варим еще 20 минут.
Обязательно попробуйте на соль, сахар. Ориентируйтесь на свой вкус. Когда 20 минут пройдут, вливаем уксус, аккуратно перемешиваем (не вдыхайте пары) и варим еще минут 15.
Заготовка из кабачков на зиму готова! Раскладываем кабачки "Татарская песня" в подготовленные стерилизованные баночки, слегка придавливая ложкой.
Из указанного количества продуктов у меня получилось 5 баночек по 350 мл.
Как и обычной консервации, даем кабачкам в банках медленно остыть под одеялом. Одну баночку (полностью остывшую) попробовали - это песня! Очень вкусно, поверьте на слово или проверьте сами! Готовится легко!
Re: Запасы на зиму
КОМПОТ ИЗ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ
Ягоды уложить в банки, залить сиропом или яблочным соком, добавить немного лимонной кислоты. Банки поставить в кастрюлю с водой для нагрева. Прогревать при температуре 85°С: пол-литровые банки — 10 минут, литровые — 15 минут; в кипящей в воде — 3 и 5 минут. Вкусный компот получится, если в банку добавить несколько груш. Можно в компот из черноплодной рябины положить сливы или яблоки, тогда лимонную кислоту не добавлять.
Прогревать при температуре 85°С: пол-литровые банки — 10 минут, литровые — 15 минут; в кипящей в воде — 3 и 5 минут.
На 1 л сиропа (воды или сока) — 300—400 г сахара, 3—4 г лимонной кислоты.
Ягоды уложить в банки, залить сиропом или яблочным соком, добавить немного лимонной кислоты. Банки поставить в кастрюлю с водой для нагрева. Прогревать при температуре 85°С: пол-литровые банки — 10 минут, литровые — 15 минут; в кипящей в воде — 3 и 5 минут. Вкусный компот получится, если в банку добавить несколько груш. Можно в компот из черноплодной рябины положить сливы или яблоки, тогда лимонную кислоту не добавлять.
Прогревать при температуре 85°С: пол-литровые банки — 10 минут, литровые — 15 минут; в кипящей в воде — 3 и 5 минут.
На 1 л сиропа (воды или сока) — 300—400 г сахара, 3—4 г лимонной кислоты.
Re: Запасы на зиму
Вкусная тема - как мариновать грибы в домашних условиях.
Маринованные грибы на зиму
Предлагаю проверенный рецепт маринованных грибочков. Уже открыла и попробовала - грибы получились просто отменные! Для консервации взяла белые грибы и подберезовики в равных частях.
Продукты
Грибы (белые и подберезовики) - 1 кг
Чеснок - 3 зубчика
*
Для маринада:
Вода - 1 л
Соль - 1 ст. л.
Сахар - 1 ч. л.
Уксус 9% - 2,5 ст. л.
Перец горошком - 5-8 шт.
Гвоздика (по желанию) - 2 шт.
Лавровый лист - 3 шт.
Листья смородины - 4 шт.
Укроп - 2 зонтика
Как приготовить маринованные грибы на зиму:
Грибы почистить и тщательно промыть под проточной водой.
Порезать грибы на небольшие кусочки.
Опустить грибы в кипящую воду и отварить в течение 20 минут с момента закипания.
Затем откинуть грибы на дуршлаг и промыть водой.
Переложить грибы в ту же кастрюлю и залить водой так, чтобы она их покрывала (у меня 1 л воды).
Добавить в воду соль, сахар, перец, лавровый лист, зонтики укропа и листья смородины (ингредиенты маринада можно добавлять по своему вкусу). Варить грибы 10 минут на среднем огне. Через 10 минут добавить уксус и варить еще 10 минут.
В стерильные банки разложить очищенный и нарезанный чеснок, заполнить банки грибами и залить маринадом.
Закрыть банки с грибами стерильными крышками и закатать. Банки с маринованными грибами перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
Приятного аппетита!
Маринованные грибы на зиму
Предлагаю проверенный рецепт маринованных грибочков. Уже открыла и попробовала - грибы получились просто отменные! Для консервации взяла белые грибы и подберезовики в равных частях.
Продукты
Грибы (белые и подберезовики) - 1 кг
Чеснок - 3 зубчика
*
Для маринада:
Вода - 1 л
Соль - 1 ст. л.
Сахар - 1 ч. л.
Уксус 9% - 2,5 ст. л.
Перец горошком - 5-8 шт.
Гвоздика (по желанию) - 2 шт.
Лавровый лист - 3 шт.
Листья смородины - 4 шт.
Укроп - 2 зонтика
Как приготовить маринованные грибы на зиму:
Грибы почистить и тщательно промыть под проточной водой.
Порезать грибы на небольшие кусочки.
Опустить грибы в кипящую воду и отварить в течение 20 минут с момента закипания.
Затем откинуть грибы на дуршлаг и промыть водой.
Переложить грибы в ту же кастрюлю и залить водой так, чтобы она их покрывала (у меня 1 л воды).
Добавить в воду соль, сахар, перец, лавровый лист, зонтики укропа и листья смородины (ингредиенты маринада можно добавлять по своему вкусу). Варить грибы 10 минут на среднем огне. Через 10 минут добавить уксус и варить еще 10 минут.
В стерильные банки разложить очищенный и нарезанный чеснок, заполнить банки грибами и залить маринадом.
Закрыть банки с грибами стерильными крышками и закатать. Банки с маринованными грибами перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
Приятного аппетита!
Re: Запасы на зиму
Простой способ - как консервировать в банках арбузы.
Понадобится:
Арбуз — 9-10 кг
Чеснок — 6 зуб
Перец черный — 10 шт (на 3-х литровую банку)
Лист лавровый — 3 шт (на 3-х литровую банку)
Кардамон — 3 шт (на 3-х литровую банку)
Уксус - 1 ст.л.
Соль — на 1 л. воды 1 ст.л.
Сахар — 2 ст.л. на 1 л. воды
Приготовление:
Вымойте арбуз, разрежьте на кусочки, чтоб кусочки пролазили в банку.
Простерилизуйте банки.
Положите на дно кардамон в зернах, черный перец горошком, лавровый лист.
Сложите в банку кусочки арбузов.
Залейте в банки кипяток и подождите пока вода станет теплой.
Слейте воду в кастрюлю. Добавьте соль и сахар и прокипятите 5 минут.
Положите в банки чеснок и уксус и залейте кипящим маринадом.
Герметично закройте банки и оставьте до полного остывания.
Понадобится:
Арбуз — 9-10 кг
Чеснок — 6 зуб
Перец черный — 10 шт (на 3-х литровую банку)
Лист лавровый — 3 шт (на 3-х литровую банку)
Кардамон — 3 шт (на 3-х литровую банку)
Уксус - 1 ст.л.
Соль — на 1 л. воды 1 ст.л.
Сахар — 2 ст.л. на 1 л. воды
Приготовление:
Вымойте арбуз, разрежьте на кусочки, чтоб кусочки пролазили в банку.
Простерилизуйте банки.
Положите на дно кардамон в зернах, черный перец горошком, лавровый лист.
Сложите в банку кусочки арбузов.
Залейте в банки кипяток и подождите пока вода станет теплой.
Слейте воду в кастрюлю. Добавьте соль и сахар и прокипятите 5 минут.
Положите в банки чеснок и уксус и залейте кипящим маринадом.
Герметично закройте банки и оставьте до полного остывания.
Re: Запасы на зиму
Еще один способ вкусно приготовить баклажаны под грибы.
Понадобится:
5 кг баклажанов
4,5 л воды
50 мл 9% уксуса
Для маринада:
3 головки чеснока
1 пучок укропа
300 мл растительного масла
250 мл 9% уксуса
1 чайная ложка черного молотого перца
4 столовые ложки (80 г) крупной соли без горки
1 чайная ложка сахара с горкой
Приготовление:
Возьмите молодые плотные овощи. Удалите у баклажанов плодоножку и нарежьте их кубиками со стороной 1,5 см.
Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.
Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Переложите в большую миску.
Для маринада измельчите укроп и нарежьте мелким кубиком чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять.
Влейте маринад к баклажанам и перемешайте.
Переложите салат в стерилизованные банки. Утрамбовывать овощи не нужно.
Простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки.
Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по "плечики". Крышки должны быть на банках.
Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.
Понадобится:
5 кг баклажанов
4,5 л воды
50 мл 9% уксуса
Для маринада:
3 головки чеснока
1 пучок укропа
300 мл растительного масла
250 мл 9% уксуса
1 чайная ложка черного молотого перца
4 столовые ложки (80 г) крупной соли без горки
1 чайная ложка сахара с горкой
Приготовление:
Возьмите молодые плотные овощи. Удалите у баклажанов плодоножку и нарежьте их кубиками со стороной 1,5 см.
Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.
Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Переложите в большую миску.
Для маринада измельчите укроп и нарежьте мелким кубиком чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять.
Влейте маринад к баклажанам и перемешайте.
Переложите салат в стерилизованные банки. Утрамбовывать овощи не нужно.
Простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки.
Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по "плечики". Крышки должны быть на банках.
Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.
Re: Запасы на зиму
На заметку - кабачки маринованные на зиму.
Маринованные кабачки
Очень вкусный закусончик!
Продукты
На 700-граммовую банку:
Кабачки молодые - примерно 400 г
Лавровый лист - 2 шт.
Гвоздика - 4-5 соцветий
Белый или черный перец горошком - 5-6 шт.
Для маринада (на 1 л воды):
Сахар - 2 ст. ложки
Соль - 2 ч. ложки
Уксус 9% - 150 г
Все очень просто.
1. Кабачки помыть, срезать плодоножку, нарезать их кружочками шириной в 1 см. Сложить в чистые сухие банки.
2. В каждую баночку положить по 2 лавровых листика, по 4-5 соцветий гвоздики и по 5-6 горошин белого или черного перца.
3. В кастрюльку налить 1 литр кипятка, поставить на огонь. Добавить туда 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 150 г 9%-го уксуса, довести до кипения.
4. Залить маринад в баночки с кабачками, укупорить.
Если хотите их сохранить подольше - перед укупоркой пропастеризуйте баночки в кипящей воде примерно 1 час.
А вообще, они через два дня уже готовы к употреблению.
Для двух 700-граммовых баночек нужно - 800 г кабачков. Желательно - молоденьких. Молоденькие получаются хрустящими. Это примерно 4 шт.
Маринованные кабачки
Очень вкусный закусончик!
Продукты
На 700-граммовую банку:
Кабачки молодые - примерно 400 г
Лавровый лист - 2 шт.
Гвоздика - 4-5 соцветий
Белый или черный перец горошком - 5-6 шт.
Для маринада (на 1 л воды):
Сахар - 2 ст. ложки
Соль - 2 ч. ложки
Уксус 9% - 150 г
Все очень просто.
1. Кабачки помыть, срезать плодоножку, нарезать их кружочками шириной в 1 см. Сложить в чистые сухие банки.
2. В каждую баночку положить по 2 лавровых листика, по 4-5 соцветий гвоздики и по 5-6 горошин белого или черного перца.
3. В кастрюльку налить 1 литр кипятка, поставить на огонь. Добавить туда 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 150 г 9%-го уксуса, довести до кипения.
4. Залить маринад в баночки с кабачками, укупорить.
Если хотите их сохранить подольше - перед укупоркой пропастеризуйте баночки в кипящей воде примерно 1 час.
А вообще, они через два дня уже готовы к употреблению.
Для двух 700-граммовых баночек нужно - 800 г кабачков. Желательно - молоденьких. Молоденькие получаются хрустящими. Это примерно 4 шт.
Re: Запасы на зиму
Возьмите молодые плотные овощи. Удалите у баклажанов плодоножку и нарежьте их кубиками со стороной 1,5 см.Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.
Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Переложите в большую миску.
Для маринада измельчите укроп и нарежьте мелким кубиком чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять.
Влейте маринад к баклажанам и перемешайте.Переложите салат в стерилизованные банки. Утрамбовывать овощи не нужно.Простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки.Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите проститутка карина питер) до кипения. Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по "плечики". Крышки должны быть на банках.Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.
спасибо за рецепт, осенью попробую приготовить)
Re: Запасы на зиму
Замечательный десерт и начинка для пирогов -
клубничный джем на зиму.
Понадобится:
230 мл воды
сахар - 1 кг.
клубника - 1 кг.
Подготовленную клубнику бланшируйте на протяжении 12-14 минут в кипятке, удаляя пенку. Потом переложите ягоды в горячий сахарный сироп и готовьте на небольшом огне до приготовления. Бланширование дает возможность получить джем с отличными желирующими качествами.
клубничный джем на зиму.
Понадобится:
230 мл воды
сахар - 1 кг.
клубника - 1 кг.
Подготовленную клубнику бланшируйте на протяжении 12-14 минут в кипятке, удаляя пенку. Потом переложите ягоды в горячий сахарный сироп и готовьте на небольшом огне до приготовления. Бланширование дает возможность получить джем с отличными желирующими качествами.
Re: Запасы на зиму
Это вкусно - закуска из баклажанов.
Простая закуска из баклажанов и помидоров
Готовится закуска из баклажанов и помидоров предельно просто - баклажаны обжариваются на сковороде и подаются с помидорами, сыром и чесночным соусом.
Продукты
Баклажан - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Сыр твердый - 30 г
Майонез - 1 ст.л.
Чеснок - 1 зубок
Укроп свежий - 3-5 г
Масло растительное - для жарки
Баклажан порежьте кружочками толщиной 1,5-2 см.
Обжарьте баклажан на растительном масле до красивого золотистого цвета. Потом переложите на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Майонез смешайте с рубленым чесноком и укропом.
Помидор нарежьте ломтиками, равными по размеру кружочкам баклажана.
Жареный баклажан выложите на тарелку, смажьте майонезом.
Сверху выложите дольки помидора.
Баклажан с помидором посыпьте сверху тертым на терке сыром.
Простую закуску из баклажанов и помидоров подавайте к столу сразу же.
Простая закуска из баклажанов и помидоров
Готовится закуска из баклажанов и помидоров предельно просто - баклажаны обжариваются на сковороде и подаются с помидорами, сыром и чесночным соусом.
Продукты
Баклажан - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Сыр твердый - 30 г
Майонез - 1 ст.л.
Чеснок - 1 зубок
Укроп свежий - 3-5 г
Масло растительное - для жарки
Баклажан порежьте кружочками толщиной 1,5-2 см.
Обжарьте баклажан на растительном масле до красивого золотистого цвета. Потом переложите на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Майонез смешайте с рубленым чесноком и укропом.
Помидор нарежьте ломтиками, равными по размеру кружочкам баклажана.
Жареный баклажан выложите на тарелку, смажьте майонезом.
Сверху выложите дольки помидора.
Баклажан с помидором посыпьте сверху тертым на терке сыром.
Простую закуску из баклажанов и помидоров подавайте к столу сразу же.
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