Гидроструйная очистка.
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Гидроструйная очистка.
Нужно провести гидроструйную очистку не которых очистительных сооружений. В интернете нашел сайт компании :http://www.buchengroup.ru/ которая предлагает такие услуги. Может кто -то уже сталкивался с такой проблемой и обращался в эту компанию. И что можете посоветовать.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей