Гидроструйная очистка.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Гидроструйная очистка.

Сообщение vorog58 » 03 сен 2018, 09:24

Нужно провести гидроструйную очистку не которых очистительных сооружений. В интернете нашел сайт компании :http://www.buchengroup.ru/ которая предлагает такие услуги. Может кто -то уже сталкивался с такой проблемой и обращался в эту компанию. И что можете посоветовать.
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Гидроструйная очистка.

Сообщение Vita252 » Сегодня, 18:22

Привет. Информация на сегодняшний день есть актуальной?
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