Стиральный порошок, выбор
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Стиральный порошок, выбор
Каким производителем пользуетесь, какие не нравятся? Есть на форуме люди, которые стирают белые вещи только порошком для белых вещей, или универсальный подходит и для белого, и для всего остального? Какой стиральный порошок из этих https://www.4istoshop.com/stiralnye-poroshki/ или любой другой свой можете посоветовать? Где берете?
Вопрос может показаться глупым, но последний раз стирал лет 20 назад вручную мылом, после появления жены – больше этим вопросом не задавался
Вопрос может показаться глупым, но последний раз стирал лет 20 назад вручную мылом, после появления жены – больше этим вопросом не задавался
1 сообщение • Страница 1 из 1
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