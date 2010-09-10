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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 5 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Стиральный порошок, выбор Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 06:15

Вопрос может показаться глупым, но последний раз стирал лет 20 назад вручную мылом, после появления жены – больше этим вопросом не задавался Каким производителем пользуетесь, какие не нравятся? Есть на форуме люди, которые стирают белые вещи только порошком для белых вещей, или универсальный подходит и для белого, и для всего остального? Какой стиральный порошок из этих https://www.4istoshop.com/stiralnye-poroshki/ или любой другой свой можете посоветовать? Где берете?Вопрос может показаться глупым, но последний раз стирал лет 20 назад вручную мылом, после появления жены – больше этим вопросом не задавался Вернуться к началу

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