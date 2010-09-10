Стиральный порошок, выбор

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Стиральный порошок, выбор

Сообщение Buneyaz » 04 сен 2018, 06:15

Каким производителем пользуетесь, какие не нравятся? Есть на форуме люди, которые стирают белые вещи только порошком для белых вещей, или универсальный подходит и для белого, и для всего остального? Какой стиральный порошок из этих https://www.4istoshop.com/stiralnye-poroshki/ или любой другой свой можете посоветовать? Где берете?
Вопрос может показаться глупым, но последний раз стирал лет 20 назад вручную мылом, после появления жены – больше этим вопросом не задавался
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Стиральный порошок, выбор

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 10:06

Стиральный порошок – средство, которое используется каждым человеком и практически ежедневно. Выбор стиральных порошков на сегодняшний день просто огромен, так что можно и запутаться. Как правильно выбрать стиральный порошок, чтобы он был эффективным и безопасным? Нужно просто следовать рекомендациям специалистов.
Можете вот тут эти советы почитать https://www.nevcos.ru/articles/homecare/kak-vybirat-stiralnyy-poroshok/, самой долго писать придется! Изображение
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