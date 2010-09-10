Кольцо в Рязани, как там ездит?
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Кольцо в Рязани, как там ездит?
Новая развязка при въезде в Рязань, вам понравилась? Многие жители города Михайлова уже посмотрели и опробовали её. При заезде на круг со стороны Михайлова, нужно уступать машинам, которые на кругу. При выезде из Рязани, стоит знак стоп, которые многие не замечают, и уступить нужно тем, кто заезжает на круг. Пробки всё ещё остаются, затруднено движение в час пик! С каждым годом число автолюбителей увеличивается в геометрической прогрессии.
Два интересных видео с обучением <<<
Вам нравится Развязка?
Два интересных видео с обучением <<<
Вам нравится Развязка?
Re: Кольцо в Рязани, как там ездит?
Я могу опубликовать актуальные фото тут?
2 сообщения • Страница 1 из 1
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