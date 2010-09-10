Кольцо в Рязани, как там ездит?

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Кольцо в Рязани, как там ездит?

Сообщение Стёпа МЕН » 12 сен 2018, 01:15

Новая развязка при въезде в Рязань, вам понравилась? Многие жители города Михайлова уже посмотрели и опробовали её. При заезде на круг со стороны Михайлова, нужно уступать машинам, которые на кругу. При выезде из Рязани, стоит знак стоп, которые многие не замечают, и уступить нужно тем, кто заезжает на круг. Пробки всё ещё остаются, затруднено движение в час пик! С каждым годом число автолюбителей увеличивается в геометрической прогрессии.

Два интересных видео с обучением <<<

Изображение

Вам нравится Развязка?
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Кольцо в Рязани, как там ездит?

Сообщение Vita252 » Сегодня, 13:50

Я могу опубликовать актуальные фото тут?
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