Сообщение Стёпа МЕН » 12 сен 2018, 01:15

Новая развязка при въезде в Рязань, вам понравилась? Многие жители города Михайлова уже посмотрели и опробовали её. При заезде на круг со стороны Михайлова, нужно уступать машинам, которые на кругу. При выезде из Рязани, стоит знак стоп, которые многие не замечают, и уступить нужно тем, кто заезжает на круг. Пробки всё ещё остаются, затруднено движение в час пик! С каждым годом число автолюбителей увеличивается в геометрической прогрессии.Вам нравится Развязка?