Улучшение малых городов Рязанской области
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Улучшение малых городов Рязанской области
У нас в городе к концу лета, обновили старый парк и поставили красивый фонтан. В других малых городах Рязанской области какие продвижения в культурную сторону?
Фотографии Неаполитанского фонтана в Михайлове
Фотографии Неаполитанского фонтана в Михайлове
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