Улучшение малых городов Рязанской области

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Улучшение малых городов Рязанской области

Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 01:51

У нас в городе к концу лета, обновили старый парк и поставили красивый фонтан. В других малых городах Рязанской области какие продвижения в культурную сторону?

Изображение

Фотографии Неаполитанского фонтана в Михайлове
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