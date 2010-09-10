Отдых в Сочи
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Отдых в Сочи
В следующий понедельник до пятницы дали небольшой отпуск, на какой курорт Сочи поехать, где сейчас более-менее чистые пляжи и нормальные гостиницы по адекватным ценам? Еду на своей машине, поэтому могу заехать в любой курорт, из основных рассматриваю: Лоо, Адлер, Волконку и непосредственно сам Сочи, также был бы благодарен за рекомендации по месту размещения из этих http://otdyh-bez-posrednikov.ru/sochi или любой другой вариант, где вы отдыхали, но желательно чтобы он был на Букинге или где-то еще на подобных сайтах, с отзывам.
Лазаревское не предлагать был в 2014 году.
Лазаревское не предлагать был в 2014 году.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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