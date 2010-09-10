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щукин Гость RZN.info Сообщения: 22 Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16 Данные про человека по номеру Цитата Сообщение щукин » Сегодня, 21:20 Как то попал тут на интересное и главное заманчивое предложение по приобретению партии товара по сходной цене. И все казалось четко и прозрачно. Но как говорится решил я проверить человека по номеру телефона. Хорошо что мне помогло вот это детективное агенство https://shpion.su/ и открыло мне глаза, что это оказывается еще тот жулик. Так что потратив относительно небольшие деньги я сэкономил намного больше. Так что всегда слушайте свой внутренний голос. Вернуться к началу

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