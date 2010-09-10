Данные про человека по номеру

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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Данные про человека по номеру

Сообщение щукин » Сегодня, 21:20

Как то попал тут на интересное и главное заманчивое предложение по приобретению партии товара по сходной цене. И все казалось четко и прозрачно. Но как говорится решил я проверить человека по номеру телефона. Хорошо что мне помогло вот это детективное агенство https://shpion.su/ и открыло мне глаза, что это оказывается еще тот жулик. Так что потратив относительно небольшие деньги я сэкономил намного больше. Так что всегда слушайте свой внутренний голос.
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