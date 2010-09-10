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щукин Гость RZN.info Сообщения: 37 Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16 Данные про человека по номеру Цитата Сообщение щукин » 18 сен 2018, 21:20 Как то попал тут на интересное и главное заманчивое предложение по приобретению партии товара по сходной цене. И все казалось четко и прозрачно. Но как говорится решил я проверить человека по номеру телефона. Хорошо что мне помогло вот это детективное агенство https://shpion.su/ и открыло мне глаза, что это оказывается еще тот жулик. Так что потратив относительно небольшие деньги я сэкономил намного больше. Так что всегда слушайте свой внутренний голос. Вернуться к началу

AndresS Гость RZN.info Сообщения: 6 Зарегистрирован: 26 май 2017, 11:58 Re: Данные про человека по номеру Цитата Сообщение AndresS » Сегодня, 12:49

Проверка индивидуального предпринимателя иногда бывает необходимым процессом. Официальные проверки создаются для надзора за деятельностью и наблюдения за выполнением законодательства. Такие проверки уберегут людей от некачественных товаров и услуг, Вы почитайте, вот в этой статье все очень подробно описано Я понял, Вы хотите получить информацию, как можно проверить ИП по ИНН. Тогда могу подсказать, все это легко делается на сайте ИФНС.Проверка индивидуального предпринимателя иногда бывает необходимым процессом. Официальные проверки создаются для надзора за деятельностью и наблюдения за выполнением законодательства. Такие проверки уберегут людей от некачественных товаров и услуг, Вы почитайте, вот в этой статье все очень подробно описано https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/pravo/proverki/ip-po-inn.html Вернуться к началу

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