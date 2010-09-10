Камин.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Камин.

Сообщение vorog58 » 20 сен 2018, 08:31

Когда строил дом, то сразу же решил в гостиной установить камин. Поискав в интернете нашел сайт интернет магазина Камин-склад: https://kamin-sklad.ru/ Где представлен большой выбор разнообразных каминов по очень неплохим ценам.
Лично я остановил свой выбор на этом камине. А вы что можете мне посоветовать.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Камин.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 17:31

А что не плохо смотрится. Я думаю ,что такой камин не плохо бы вписался в интерьер на нашей дачке.
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