Какие фильмы смотрим.
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Какие фильмы смотрим.
Поделитесь, фильмами,тв передачами, сериалами , которые вам понравились и советуете посмотреть
Re: Какие фильмы смотрим.
Привет. Лично мне нравятся многие жанры (комедии, драмы. фэнтези) Вот кстати на днях посмотрел новый американский фильм фентези Космический рубеж : http://funtik.tv/10062-kosmo-rubezh-1-s ... eriya.html Лично мне понравился. Посмотрел с большим удовольствием. Очень впечатлили спецэффекты. Так что советую его посмотреть. Не пожалеете.
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