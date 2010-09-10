Сообщение inna8585v » Сегодня, 10:32

Все таки , собралась и посмотрела этот сериал Сирена. Хочу отметить сюжет и в самом деле захватывающий. Находилась в состоянии напряжение на протяжении всего просмотра. Кстати хочу отметить , что качество просмотра очень хорошее.