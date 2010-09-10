Какие фильмы смотрим.

Обсуждение развлекательных мероприятий города.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Какие фильмы смотрим.

Сообщение vorog58 » 22 сен 2018, 09:43

Поделитесь, фильмами,тв передачами, сериалами , которые вам понравились и советуете посмотреть
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Какие фильмы смотрим.

Сообщение vorog58 » 02 окт 2018, 09:27

Привет. Лично мне нравятся многие жанры (комедии, драмы. фэнтези) Вот кстати на днях посмотрел новый американский фильм фентези Космический рубеж : http://funtik.tv/10062-kosmo-rubezh-1-s ... eriya.html Лично мне понравился. Посмотрел с большим удовольствием. Очень впечатлили спецэффекты. Так что советую его посмотреть. Не пожалеете.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какие фильмы смотрим.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:38

Привет. Подруга порекомендовала этот сериал Сирена: https://filmtorrents.ru/25-sirena-2018.html Я конечно не любительница такого жанра , где, как мне показалась много эротических сцен Когда прочитала анатацию к фильму. Но если честно то сюжет меня заинтриговал.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Какие фильмы смотрим.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:09

На мой взгляд не плохой сериал. Посмотрел мне понравился. А откровенных сцен столько , сколько и положено для такого жанра. Советую посмотреть.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какие фильмы смотрим.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 10:32

Все таки , собралась и посмотрела этот сериал Сирена. Хочу отметить сюжет и в самом деле захватывающий. Находилась в состоянии напряжение на протяжении всего просмотра. Кстати хочу отметить , что качество просмотра очень хорошее.
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