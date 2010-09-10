Какие фильмы смотрим.
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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Какие фильмы смотрим.
Поделитесь, фильмами,тв передачами, сериалами , которые вам понравились и советуете посмотреть
Re: Какие фильмы смотрим.
Привет. Лично мне нравятся многие жанры (комедии, драмы. фэнтези) Вот кстати на днях посмотрел новый американский фильм фентези Космический рубеж : http://funtik.tv/10062-kosmo-rubezh-1-s ... eriya.html Лично мне понравился. Посмотрел с большим удовольствием. Очень впечатлили спецэффекты. Так что советую его посмотреть. Не пожалеете.
Re: Какие фильмы смотрим.
Привет. Подруга порекомендовала этот сериал Сирена: https://filmtorrents.ru/25-sirena-2018.html Я конечно не любительница такого жанра , где, как мне показалась много эротических сцен Когда прочитала анатацию к фильму. Но если честно то сюжет меня заинтриговал.
Re: Какие фильмы смотрим.
На мой взгляд не плохой сериал. Посмотрел мне понравился. А откровенных сцен столько , сколько и положено для такого жанра. Советую посмотреть.
Re: Какие фильмы смотрим.
Все таки , собралась и посмотрела этот сериал Сирена. Хочу отметить сюжет и в самом деле захватывающий. Находилась в состоянии напряжение на протяжении всего просмотра. Кстати хочу отметить , что качество просмотра очень хорошее.
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