Закупка одежды оптом
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Закупка одежды оптом
Собираемся в след. месяце со знакомым открывать небольшой интернет-магазин по продаже взрослой одежды, мужской и женской, какие размеры самые ходовые и откуда лучше закупать мелким оптом? Рассматриваю между https://uyuttextil.ru/ и покупкой у наших местных поставщиков с Китая, какие плюсы и минусы каждого варианта, с учетом того что цена примерно и там, и там одинаковая?
Ps. Первоначальный объем закупки на 1,5 млн. рублей, тип одежды от зимней верхней, до футболок и юбок
Ps. Первоначальный объем закупки на 1,5 млн. рублей, тип одежды от зимней верхней, до футболок и юбок
1 сообщение • Страница 1 из 1
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