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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 7 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Закупка одежды оптом Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 13:09

Ps. Первоначальный объем закупки на 1,5 млн. рублей, тип одежды от зимней верхней, до футболок и юбок Собираемся в след. месяце со знакомым открывать небольшой интернет-магазин по продаже взрослой одежды, мужской и женской, какие размеры самые ходовые и откуда лучше закупать мелким оптом? Рассматриваю между https://uyuttextil.ru/ и покупкой у наших местных поставщиков с Китая, какие плюсы и минусы каждого варианта, с учетом того что цена примерно и там, и там одинаковая?Ps. Первоначальный объем закупки на 1,5 млн. рублей, тип одежды от зимней верхней, до футболок и юбок Вернуться к началу

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