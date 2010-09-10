Закупка одежды оптом

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Закупка одежды оптом

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 13:09

Собираемся в след. месяце со знакомым открывать небольшой интернет-магазин по продаже взрослой одежды, мужской и женской, какие размеры самые ходовые и откуда лучше закупать мелким оптом? Рассматриваю между https://uyuttextil.ru/ и покупкой у наших местных поставщиков с Китая, какие плюсы и минусы каждого варианта, с учетом того что цена примерно и там, и там одинаковая?
Ps. Первоначальный объем закупки на 1,5 млн. рублей, тип одежды от зимней верхней, до футболок и юбок
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