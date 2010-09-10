Как зарабатывать на Форумке
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Как зарабатывать на Форумке
Хотела бы порекомендовать Вам сервис - Форумок. Я думаю многим он понравится потому что всё что нужно делать это просто зарегистрироваться и выполнять разные задания. Что за задания? Например, по ютубу: поставить лайк, подписаться на канал, написать коммент и т.д.
За каждое задание Вы можете заработать реальные деньги. Если вдруг у Вас есть свободное время Вы можете просто не напрягаясь зарабатывать себе на карманные расходы. Ну, не круто ли, а? Деньги можно выводить на Вебмани, оттуда можете выводить на свою карточку, да хоть на Баланс мобильного телефона, куда угодно. Так что ребят регистрируйтесь обязательно по ссылке - http://forumok.com/p/a404a901/ и зарабатывайте
Могу поделится не которыми секретами по заработку на Форумке через скайп vorog50
За каждое задание Вы можете заработать реальные деньги. Если вдруг у Вас есть свободное время Вы можете просто не напрягаясь зарабатывать себе на карманные расходы. Ну, не круто ли, а? Деньги можно выводить на Вебмани, оттуда можете выводить на свою карточку, да хоть на Баланс мобильного телефона, куда угодно. Так что ребят регистрируйтесь обязательно по ссылке - http://forumok.com/p/a404a901/ и зарабатывайте
Могу поделится не которыми секретами по заработку на Форумке через скайп vorog50
1 сообщение • Страница 1 из 1
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