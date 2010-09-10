Японские шторы

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Японские шторы

Сообщение inna8585v » Сегодня, 13:47

Недавно въехали в новую квартиру. По немногу обживаемся. Вот думаю в гостиной повесть японские шторы , которые увидела на этом сайте: https://alumdevelop.ru/solntsezashhitny ... ie-shtory/ Вроде смотрятся не плохо и цена доступная. В вы что можете посоветовать?
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