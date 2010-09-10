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inna8585v Гость RZN.info Сообщения: 6 Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53 Бесплатный конструктор Landing Page от ProHoster Цитата Сообщение inna8585v » Сегодня, 13:59





Почему нужно выбрать наш конструктор сайтов?



На рынке существует множество компаний, занимающихся разработкой сайтов. Почему же стоит остановить выбор на нашей компании? Далее мы расскажем обо всех преимуществах:



Простота. С помощью нашего конструктора вы можете создавать сайты любой тематики в несколько кликов. Вам не нужна помощь многочисленной армии разработчиков и дизайнеров . Просто выберете один из предложенных шаблонов и измените его по своему желанию.



Бесплатное создание сайта. Все просто – для создания вашего сайта вам не понадобятся никакие вложения.



Эффективность. Стоит просто добавить нужные мета-теги и ваш сайт быстро обзаведется зрителями.



Современный подход. Просто установите плагины Facebook, YouTube, Вконтакте и ваш ресурс будет соответствовать всем современным стандартам. Нужно двигаться в ногу со временем!



Многообразие вариантов. Более двухсот шаблонов для любого вида сайта. Каждый из них вы можете изменить по собственному вкусу. Итог – невероятное количество вариаций!



Надежность. Вы и ваши клиенты всегда получите доступ к сайту. Кроме того, DDoS-атаки не страшны для нашего хостинга!



Какие сайты можно создать?



Нашему конструктору под силу создать сайт, соответствующий самым высоким запросам. Какие же сайты можно создать, используя ProHoster?



Сайты школ. Все просто. Школе нужен новый сайт? Наш конструктор может предоставить оптимальное решение.



Сайты-визитки. И здесь ничего сложного. Просто создайте сайт, который будет служить вашим лицом в Интернет-пространстве. Самостоятельно, без помощи редакторов, разработчиков и дизайнеров!



Сайт магазина. Необходима быстрая реализация продукта? С нашим конструктором сайтов это легко сделать. Специальные кнопки, для оплаты товара и другие полезные функции в вашем распоряжении.



Landing page. Масса специальных функций, среди которых кнопки оплаты Webmoney и PayPal.



Как создать Landing page?



Лэндинг Пэйдж в переводе значит страница посадки. Это страница – куда ваш клиент попадет при переходе по рекламной или иной ссылки. Разумеется, данная страница станет лицом вашей маркетинговой компании, поэтому к ее созданию стоит подойти серьезно. Заходить на страницу будут как потенциальные клиенты, так и те, кто знает о вашей фирме не понаслышке. В обоих случаях важно поддерживать уровень вашей компании. Так как создать свой landing Page?



Наш конструктор может помочь вам в создании Landing Page. Всего несколько кликов и продающая страница готова. С помощью нашего сервиса вы сможете создать Лэндинг Пэйдж и отслеживать конверсию обычных посетителей в потенциальных клиентов. Огромное количество функций, которые доступны как до создания страницы, так и во время ее активного ведения.



Вы можете добавить отличительные знаки своей компании: логотип, особые описания, картинки. Все это не займет у вас много времени!



Наш конструктор позволит оптимизировать ваши страницы с целью их продвижения по «лестнице» поисковых запросов. Вам даже не нужно ничего делать. Конструктор сам предложит необходимые решения.



Интеграция ресурсов



С помощью нашего онлайн конструктора сайтов



Бесплатно создать свой сайт и Landing Page вы можете тут Хотите создать свой сайт, но у вас нет желания платить круглые суммы разработчикам? Тогда наш бесплатный конструктор сайтов ProHoster для вас. Мы предлагаем качественную разработку сайтов совершенно бесплатно. Создавая сайты с нами, вы не потратите ни денег, ни сил, ни времени.Почему нужно выбрать наш конструктор сайтов?На рынке существует множество компаний, занимающихся разработкой сайтов. Почему же стоит остановить выбор на нашей компании? Далее мы расскажем обо всех преимуществах:Простота. С помощью нашего конструктора вы можете создавать сайты любой тематики в несколько кликов. Вам не нужна помощь многочисленной армии разработчиков и дизайнеров . Просто выберете один из предложенных шаблонов и измените его по своему желанию.Бесплатное создание сайта. Все просто – для создания вашего сайта вам не понадобятся никакие вложения.Эффективность. Стоит просто добавить нужные мета-теги и ваш сайт быстро обзаведется зрителями.Современный подход. Просто установите плагины Facebook, YouTube, Вконтакте и ваш ресурс будет соответствовать всем современным стандартам. Нужно двигаться в ногу со временем!Многообразие вариантов. Более двухсот шаблонов для любого вида сайта. Каждый из них вы можете изменить по собственному вкусу. Итог – невероятное количество вариаций!Надежность. Вы и ваши клиенты всегда получите доступ к сайту. Кроме того, DDoS-атаки не страшны для нашего хостинга!Какие сайты можно создать?Нашему конструктору под силу создать сайт, соответствующий самым высоким запросам. Какие же сайты можно создать, используя ProHoster?Сайты школ. Все просто. Школе нужен новый сайт? Наш конструктор может предоставить оптимальное решение.Сайты-визитки. И здесь ничего сложного. Просто создайте сайт, который будет служить вашим лицом в Интернет-пространстве. Самостоятельно, без помощи редакторов, разработчиков и дизайнеров!Сайт магазина. Необходима быстрая реализация продукта? С нашим конструктором сайтов это легко сделать. Специальные кнопки, для оплаты товара и другие полезные функции в вашем распоряжении.Landing page. Масса специальных функций, среди которых кнопки оплаты Webmoney и PayPal.Как создать Landing page?Лэндинг Пэйдж в переводе значит страница посадки. Это страница – куда ваш клиент попадет при переходе по рекламной или иной ссылки. Разумеется, данная страница станет лицом вашей маркетинговой компании, поэтому к ее созданию стоит подойти серьезно. Заходить на страницу будут как потенциальные клиенты, так и те, кто знает о вашей фирме не понаслышке. В обоих случаях важно поддерживать уровень вашей компании. Так как создать свой landing Page?Наш конструктор может помочь вам в создании Landing Page. Всего несколько кликов и продающая страница готова. С помощью нашего сервиса вы сможете создать Лэндинг Пэйдж и отслеживать конверсию обычных посетителей в потенциальных клиентов. Огромное количество функций, которые доступны как до создания страницы, так и во время ее активного ведения.Вы можете добавить отличительные знаки своей компании: логотип, особые описания, картинки. Все это не займет у вас много времени!Наш конструктор позволит оптимизировать ваши страницы с целью их продвижения по «лестнице» поисковых запросов. Вам даже не нужно ничего делать. Конструктор сам предложит необходимые решения.Интеграция ресурсовС помощью нашего онлайн конструктора сайтов https://prohoster.info/hosting/constructor вы можете интегрировать различные ресурсы в ваши страницы. Доступна также интеграция платежных систем. Все создано для того, чтобы ваш сайт отвечал всем новейшим требованиям Интернет-пространства.Бесплатно создать свой сайт и Landing Page вы можете тут https://prohoster.info/hosting/constructor Вложения Вернуться к началу

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