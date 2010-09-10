Арфообразные сита самоочищающиеся

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Арфообразные сита самоочищающиеся

Сообщение vorog58 » 28 сен 2018, 17:26

Ищем сита арфообразные самоочищающиеся. Перерыл весь интернет. Нашел сайт компании СитПром : http://sitprom.ru/catalog/sita-arfoobraznye которые и производит данное оборудование. И предложение не плохое, условия и цена подходящие. Кто-нибудь пользовался услугами данного предприятия.Что можете посоветовать?
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Арфообразные сита самоочищающиеся

Сообщение inna8585v » Сегодня, 16:52

Привет , когда была нужна сетка , мы тоже туда обращались туда.
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