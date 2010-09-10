Арфообразные сита самоочищающиеся
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Арфообразные сита самоочищающиеся
Ищем сита арфообразные самоочищающиеся. Перерыл весь интернет. Нашел сайт компании СитПром : http://sitprom.ru/catalog/sita-arfoobraznye которые и производит данное оборудование. И предложение не плохое, условия и цена подходящие. Кто-нибудь пользовался услугами данного предприятия.Что можете посоветовать?
Re: Арфообразные сита самоочищающиеся
Привет , когда была нужна сетка , мы тоже туда обращались туда.
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