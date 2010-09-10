Старое железо в новых компьютерах
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Старое железо в новых компьютерах
Зашёл на сайт в один из известных интернет магазинов, увидел, написано "Игровой компьютер". На картинке был настоящий монстр, суровый дизайн и подсветка, прям "Мужик". Открыл раздел характеристики, не поверил своим глазам. Там стоял процессор 2010 года, который ставят в ноутбуки, i5 - 2 ядра и 4 потока, на дворе 2018 год сейчас i5 8600 имеет 6 ядер и 6 потоков. Далее видеокарта, которая пойдёт для танков или dota2 ну и оперативной памяти там 8 гигов DDR4. Современные игры кушают 8 гигов оперативки не считая самой операционной системы с браузером и доп. программами, примерно 3-4 гига. И кто-то по-любому купит этот игровой компьютер.
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Re: Старое железо в новых компьютерах
Кстати бывает такое ни чего удивительного. У меня другая проблемка. Хочу взять микрокомпьютер . Может посоветуете куда можно обратиться?
Re: Старое железо в новых компьютерах
Кстати , когда я искал моторчики для игрушек , мне порекомендовали сайт компании Сompacttool. В каталоге я нашел то , что искал. И к слову сказать там же я еще приобрел и микрокопьютер. Вот ссылка: https://compacttool.ru/catalogtovar.php ... v=30&id=52 , где представлен ряд микрокомпьютеров.
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