Сообщение Стёпа МЕН » 29 сен 2018, 02:07

Зашёл на сайт в один из известных интернет магазинов, увидел, написано "Игровой компьютер". На картинке был настоящий монстр, суровый дизайн и подсветка, прям "Мужик". Открыл раздел характеристики, не поверил своим глазам. Там стоял процессор 2010 года, который ставят в ноутбуки, i5 - 2 ядра и 4 потока, на дворе 2018 год сейчас i5 8600 имеет 6 ядер и 6 потоков. Далее видеокарта, которая пойдёт для танков или dota2 ну и оперативной памяти там 8 гигов DDR4. Современные игры кушают 8 гигов оперативки не считая самой операционной системы с браузером и доп. программами, примерно 3-4 гига. И кто-то по-любому купит этот игровой компьютер.