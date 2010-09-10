Старое железо в новых компьютерах

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, INFLICTED

Ответить
Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

Старое железо в новых компьютерах

Сообщение Стёпа МЕН » 29 сен 2018, 02:07

Зашёл на сайт в один из известных интернет магазинов, увидел, написано "Игровой компьютер". На картинке был настоящий монстр, суровый дизайн и подсветка, прям "Мужик". Открыл раздел характеристики, не поверил своим глазам. Там стоял процессор 2010 года, который ставят в ноутбуки, i5 - 2 ядра и 4 потока, на дворе 2018 год сейчас i5 8600 имеет 6 ядер и 6 потоков. Далее видеокарта, которая пойдёт для танков или dota2 ну и оперативной памяти там 8 гигов DDR4. Современные игры кушают 8 гигов оперативки не считая самой операционной системы с браузером и доп. программами, примерно 3-4 гига. И кто-то по-любому купит этот игровой компьютер.

источник
Вернуться к началу
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Старое железо в новых компьютерах

Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:02

Кстати бывает такое ни чего удивительного. У меня другая проблемка. Хочу взять микрокомпьютер . Может посоветуете куда можно обратиться?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Старое железо в новых компьютерах

Сообщение vorog58 » 55 минут назад

Кстати , когда я искал моторчики для игрушек , мне порекомендовали сайт компании Сompacttool. В каталоге я нашел то , что искал. И к слову сказать там же я еще приобрел и микрокопьютер. Вот ссылка: https://compacttool.ru/catalogtovar.php ... v=30&id=52 , где представлен ряд микрокомпьютеров.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость