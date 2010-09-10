VELLCOM Дом на Ленкома

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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san
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » Сегодня, 12:59

Чё-то стройка идёт еле-еле. Ходят 10 калек проволочки вяжут. Дом уже год на этапе фундамента. Съездил на их второй объект на коломенское шоссе, там вообще никого нет за покосившимся забором. Вообще работы не идут.
Кто что знает об этих домах и об этой конторе?
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