Сообщение san » 30 сен 2018, 12:59

Чё-то стройка идёт еле-еле. Ходят 10 калек проволочки вяжут. Дом уже год на этапе фундамента. Съездил на их второй объект на коломенское шоссе, там вообще никого нет за покосившимся забором. Вообще работы не идут.

Кто что знает об этих домах и об этой конторе?