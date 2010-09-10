VELLCOM Дом на Ленкома

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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san
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 30 сен 2018, 12:59

Чё-то стройка идёт еле-еле. Ходят 10 калек проволочки вяжут. Дом уже год на этапе фундамента. Съездил на их второй объект на коломенское шоссе, там вообще никого нет за покосившимся забором. Вообще работы не идут.
Кто что знает об этих домах и об этой конторе?
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Skob
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:19

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Skob » 13 окт 2018, 13:37

Это главный подрядчик 90% строек в Рязани и области, строит все объекты Северной и почти все Единства. Если стройка идет вяло, значит времени полно,
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Marcus » Сегодня, 12:58

К сдаче дома начнут шевелиться.
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