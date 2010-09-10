VELLCOM Дом на Ленкома
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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VELLCOM Дом на Ленкома
Чё-то стройка идёт еле-еле. Ходят 10 калек проволочки вяжут. Дом уже год на этапе фундамента. Съездил на их второй объект на коломенское шоссе, там вообще никого нет за покосившимся забором. Вообще работы не идут.
Кто что знает об этих домах и об этой конторе?
Кто что знает об этих домах и об этой конторе?
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
Это главный подрядчик 90% строек в Рязани и области, строит все объекты Северной и почти все Единства. Если стройка идет вяло, значит времени полно,
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
К сдаче дома начнут шевелиться.
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
Однако не шевелятся, дом на уровне фундамента. Сестра купила там квартиру. Может кто-то в курсе что у них за проблемы и что делать?
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