Сообщение san » 06 фев 2019, 12:05

Skob писал(а): Судя по фотоотчету на их сайте уже как минимум на уровне первого этажа. Даже если будут проводить монолитные работы со скоростью 1 этаж в месяц все равно успеют, там всего 12 этажей.

Спасибо за ответ. Я смотрю как строят Чапаев (Единство), Дом на УРТ (Единство) и жк дом Горожанин на Полетаева (Стратегия), так там и года стройка не идёт, а над землёй дома уже на десятки метров поднялись, а тут веллком в 17м начали, и всё не поднимается дом над землёй...Этаж в месяц дай Бог чтобы строили, но за предыдущий год и 2х подземных как следует не построили... Медленно запрягают, да потом быстро погонят?