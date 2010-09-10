VELLCOM Дом на Ленкома

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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san
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 30 сен 2018, 12:59

Чё-то стройка идёт еле-еле. Ходят 10 калек проволочки вяжут. Дом уже год на этапе фундамента. Съездил на их второй объект на коломенское шоссе, там вообще никого нет за покосившимся забором. Вообще работы не идут.
Кто что знает об этих домах и об этой конторе?
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Skob
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:19

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Skob » 13 окт 2018, 13:37

Это главный подрядчик 90% строек в Рязани и области, строит все объекты Северной и почти все Единства. Если стройка идет вяло, значит времени полно,
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Marcus » 19 окт 2018, 12:58

К сдаче дома начнут шевелиться.
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 05 фев 2019, 18:30

Однако не шевелятся, дом на уровне фундамента. Сестра купила там квартиру. Может кто-то в курсе что у них за проблемы и что делать?
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Skob
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:19

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Skob » 06 фев 2019, 11:53

san писал(а):Однако не шевелятся, дом на уровне фундамента. Сестра купила там квартиру. Может кто-то в курсе что у них за проблемы и что делать?

Судя по фотоотчету на их сайте уже как минимум на уровне первого этажа. Даже если будут проводить монолитные работы со скоростью 1 этаж в месяц все равно успеют, там всего 12 этажей.
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 06 фев 2019, 12:05

Skob писал(а):Судя по фотоотчету на их сайте уже как минимум на уровне первого этажа. Даже если будут проводить монолитные работы со скоростью 1 этаж в месяц все равно успеют, там всего 12 этажей.


Спасибо за ответ. Я смотрю как строят Чапаев (Единство), Дом на УРТ (Единство) и жк дом Горожанин на Полетаева (Стратегия), так там и года стройка не идёт, а над землёй дома уже на десятки метров поднялись, а тут веллком в 17м начали, и всё не поднимается дом над землёй...

Этаж в месяц дай Бог чтобы строили, но за предыдущий год и 2х подземных как следует не построили... Медленно запрягают, да потом быстро погонят? :)
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 04 июн 2019, 08:40

Не появилось тут дольщиков веллкома? Дом то еле-еле строится, может есть у кого какая информация, почему так? Блин, угораздило же меня вляпаться...
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение ridg62 » Сегодня, 09:14

Не переживайте, я знаю он параллельно ведет другую стройку, поэтому все силы там, щаз сделают необходимый общем работ и за этот дом присутствие, паниковать рано.....
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