VELLCOM Дом на Ленкома
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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VELLCOM Дом на Ленкома
Чё-то стройка идёт еле-еле. Ходят 10 калек проволочки вяжут. Дом уже год на этапе фундамента. Съездил на их второй объект на коломенское шоссе, там вообще никого нет за покосившимся забором. Вообще работы не идут.
Кто что знает об этих домах и об этой конторе?
Кто что знает об этих домах и об этой конторе?
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
Это главный подрядчик 90% строек в Рязани и области, строит все объекты Северной и почти все Единства. Если стройка идет вяло, значит времени полно,
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
К сдаче дома начнут шевелиться.
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
Однако не шевелятся, дом на уровне фундамента. Сестра купила там квартиру. Может кто-то в курсе что у них за проблемы и что делать?
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
san писал(а):Однако не шевелятся, дом на уровне фундамента. Сестра купила там квартиру. Может кто-то в курсе что у них за проблемы и что делать?
Судя по фотоотчету на их сайте уже как минимум на уровне первого этажа. Даже если будут проводить монолитные работы со скоростью 1 этаж в месяц все равно успеют, там всего 12 этажей.
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
Skob писал(а):Судя по фотоотчету на их сайте уже как минимум на уровне первого этажа. Даже если будут проводить монолитные работы со скоростью 1 этаж в месяц все равно успеют, там всего 12 этажей.
Спасибо за ответ. Я смотрю как строят Чапаев (Единство), Дом на УРТ (Единство) и жк дом Горожанин на Полетаева (Стратегия), так там и года стройка не идёт, а над землёй дома уже на десятки метров поднялись, а тут веллком в 17м начали, и всё не поднимается дом над землёй...
Этаж в месяц дай Бог чтобы строили, но за предыдущий год и 2х подземных как следует не построили... Медленно запрягают, да потом быстро погонят?
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
Не появилось тут дольщиков веллкома? Дом то еле-еле строится, может есть у кого какая информация, почему так? Блин, угораздило же меня вляпаться...
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
Не переживайте, я знаю он параллельно ведет другую стройку, поэтому все силы там, щаз сделают необходимый общем работ и за этот дом присутствие, паниковать рано.....
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
Есть за что переживать , еще как есть.
в 4м квартале, как они обещают, дома не будет, это и так уже понятно, возможно успеют к 3 кварталу 20г, как заявлено в декларации.
в 4м квартале, как они обещают, дома не будет, это и так уже понятно, возможно успеют к 3 кварталу 20г, как заявлено в декларации.
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
Да что переживать то, пусть лучше подольше строят, но зато с качеством все будет хорошо, а то другие штопают дома как пряники, а потом они обваливаются и черт знает что происходит! У них объектов навалом, самая крупная строительная компания в городе, видимо нагрузки большие, уверена, что все сдадут в срок
Re: VELLCOM Дом на Ленкома
Вступаешь в покупку на стадии проекта-риск огромный,на стадии котлована- большой,на стадии завершения строительства -маленький.На стадии окончания - почти нулевой.
Чем больше риск,тем меньше цена 1 кв.м.Выбор за Вами господа дольщики.
Чем больше риск,тем меньше цена 1 кв.м.Выбор за Вами господа дольщики.
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